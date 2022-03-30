İstanbul'daki zirvenin ardından Almanya'dan garantör olma isteği

Almanya’da hükümet sözcüsü Hebestreit, Karadeniz'deki savaşın askeri aktörü olmak istemediklerini söyledi. Hebestreit, ülkesinin muhtemel garantörlüğü hakkında konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların sona ermesine ilişkin yürütülen görüşmelerde Türkiye kilit bir rol oynuyor. İki ülkeden yetkililer, önce Antalya'da, ardından İstanbul'da bir araya gelirken, uluslararası medya kuruluşları Türkiye'nin ateşkesin sağlanması konusunda benzersiz bir konuma sahip olduğunu yazdı.

Gelişmelerin ardından Almanya, Kiev-Moskova hattında sağlanabilecek barış anlaşması için "garantör" olmaya istekli bir tutum benimsiyor.

"Güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazırız"

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Almanya, diğer birçok ülke gibi, elbette Ukrayna için bir güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazır." dedi.

"Askeri aktör olmak istemiyoruz"

Bu savaşın askeri bir aktörü olmak istemediklerini dile getiren Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, birçok ülkeye garantörlük önerisinin yapıldığını, Almanya'nın da garantör ülkelerden biri olabileceğini ifade etti.

Hebestreit, birçok detay hâlâ net olmadığı için konunun daha fazla müzakereye tabi olabileceğini belirtti.