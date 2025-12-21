  • İSTANBUL
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken şüphelilerin, bu yolla suç faaliyetlerini gizledikleri öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve fuhşa teşvik iddialarını içeren soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 19 Aralık’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.

SUÇ FAALİYETLERİNİ GİZLEME AMACI

Savcılığın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Şüphelilerin sosyal medya üzerindeki paylaşımları ve gündelik yaşantılarının, işlenen suçları örtbas etmek veya suç işlemeye zemin hazırlamak amacı taşıdığı kaydedildi. Bu kapsamda; Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Eser Gökhan Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay farklı suçlamalarla tutuklanırken, Gizem Türedi isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ VE SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Soruşturma, aralarında ünlü oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 kişiye yönelik başlatılmıştı. Emniyet işlemleri sırasında kan ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla daha önce serbest kalmıştı. Adliyeye sevk edilen diğer isimler hakkında ise "uyuşturucu ticaretine yer sağlamak" ve "fuhşa aracılık etmek" gibi ağır suçlamalarla yargılama süreci başlatıldı.

 

