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Yerel İstanbul'daki lunaparkta dehşet! Kafa üstü çakıldı!
Yerel

İstanbul'daki lunaparkta dehşet! Kafa üstü çakıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 08:00:00 -
İstanbul'daki lunaparkta dehşet! Kafa üstü çakıldı!

İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü.

İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü.
Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte lunaparka giden çocuk, trambolin salıncağa bindi. Baba, kızını eğlendirmek için halatı çekip bırakırken, çocuğun bağlı olduğu kemer bir anda açıldı.

Dengesini kaybeden çocuk dakikalarca salıncakta savrulduktan sonra tronbolinin üzerine düştü. Yara almadan kurtulan çocuğu gören ailesi panikle sarılarak düştüğü yerden aldı.

Aile, işletmedeki görevlilerin kemeri yeterince sağlam bağlamadığını öne sürerken, görevliler ise kazada ailenin suçlu olduğunu söyledi. Korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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