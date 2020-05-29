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Aktüel

İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

İstanbul Eczacı Odası: - "1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:56:49 -
İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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