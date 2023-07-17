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Eğitim İstanbul'daki atıl alanlar gençlerin tasarımıyla kullanıma açılıyor
Eğitim

İstanbul'daki atıl alanlar gençlerin tasarımıyla kullanıma açılıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-17 15:30:00 -
İstanbul'daki atıl alanlar gençlerin tasarımıyla kullanıma açılıyor

Proje çerçevesinde, Kartal'ın Karlıktepe mahallesindeki açık alan, mahallelinin kullanımına sunulmak üzere öğrenciler tarafından yeniden tasarlandı.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle düzenlenen 'Tasarla/Yap' projesi kapsamında, Kartal'ın Karlıktepe mahallesindeki açık alan, mahallelinin kullanımına sunulmak üzere öğrenciler tarafından yeniden tasarlandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki atıl alanlar gençlerin tasarım/yapımıyla kullanıma açılıyor.

Proje çerçevesinde, Kartal'ın Karlıktepe mahallesindeki açık alan, mahallelinin kullanımına sunulmak üzere öğrenciler tarafından yeniden tasarlanırken, öğrencilerin tasarımları, İBB Dönüşüm Atölyesi'ndeki eski ahşap malzemeler ileri dönüştürülerek alanda uygulandı.

Proje kapsamında İPA Kampüs'te katılımcı kamusal tasarım hakkında atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleşti. Öğrenciler saha ziyareti sırasında mahalleli ile görüşerek veri topladı.

Topladıkları verilerle birlikte geliştirilen tasarım önerisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı destekleriyle Dönüşüm Atölyesi’nde ve Yeditepe Üniversitesi destekleriyle Mimarlık Bölümü stüdyolarında üretildi ve alana uygulandı.
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Mahallelinin görüşü alınarak tasarlanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül, şunları kaydetti:

'İstanbul Planlama Ajansı olarak makro ölçekte olduğu kadar mikro ölçekteki kamusal tasarım çalışmalarında da katılımcılık süreçlerini uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde öğrenciler meslek yaşamlarına henüz başlamadan saha tecrübesi elde ederek tasarımlarını gerçek bir ürüne dönüştürebiliyor.

En önemlisi bu tasarımları oradaki mahallelinin görüşlerini alarak ve kamu yararına yapmış oluyorlar. Önümüzdeki süreçte tamamlanan yeni projelerimizi de paylaşıyor olacağız.'

Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aktuna koordinatörlüğü ve yürütücülüğünde ve Dr. Esra Karahan yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede öğrenciler Melis Acar, Nazlı Sena Ceylan, Sude Filiz, Cansu Aktaş, Elçin Nur Türeli, Öykü Jeyan Taşdan, Özgür Aytaç, Yusuf Güler, Haci Batikan Atila, Doğa Taşarkuyu, Emine Selen Şahin, Mehmet Emin Şeker, Muhammed Enes Aziret ve Cihan Akkum yer aldı.

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