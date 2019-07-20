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İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! Hepsi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 şebeke üyesi şüpheli gözaltına alınırken, stoklamış 1 ton metil alkol ile 880 şişe sahte içki, içkileri doldurmak için toplandığı düşünülen bin 50 adet boş şişe ele geçirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! Hepsi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri sahte içki üreten şebekelere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, bazı eğlence merkezleriyle iş yerlerini takip altına aldı. 

Denetlenen büfe ve eğlence mekanlarında ele geçirilen sahte içkilerin nerede üretildiğinin belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, içki üretildiği belirlenen adreslere ani operasyonlar düzenledi.

 13 Temmuz’da Beyoğlu’nda bir eğlence merkezine baskın düzenleyen ekipler, adreste sahte içki ele geçirdi. Ekipler mekan sahibi ve çalışanların ifadesi doğrultusunda sahte içkilerin Bağcılar ve Fatih’teki 2 ayrı adreste üretildiğini tespit etti.  Aynı gün imalathane olarak kullanılan iki adrese de baskınlar düzenledi.

 Eğlence kulübü ve sahte içki imalathanesine çevrilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda toplam 250 bin lira değerinde 1 ton metil alkol, 880 sahte içki,  bin 50 adet boş içki şişesi, bin 200 adet TAPDK bandrolü ve 2 silah ele geçirildi.

 Ekipler, aralarında Suriye uyruklu 2 şüphelinin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliye gönderilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol uygulandı, 2 şüpheli serbest bırakıldı

 Körlük ve ölüme neden oluyor

Sahte içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanıldığını belirten uzmanlar, metil alkolün sağlık açısından çok ciddi sorunlara sebep olduğunu ifade etti.

Daha çok kimya sektöründe, cam temizleyici, maket uçak yakıtı, kolonya, boya çıkarıcı yapımında kullanılan Metil alkol, içilmesi durumunda “Metanol” zehirlenmesine neden olduğu belirtildi. 

 Metanol zehirlenmelerinde, baş ağrısı, baş dönmesi, görme alanında daralma gibi etkiler görülürken, körlük ve ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabiliyor.

Onlarca kişi zehirlendi

Yine İstanbul’da 2015 yılında 40’ın üzerinde kişi metanol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, o dönem Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih ve Esenler’de çok sayıda adrese operasyon düzenlemiş, çok sayıda, sahte içki şebekesi çökertilmişti.

‘Mastik’ ve ‘Bulgar rakısı’ adıyla piyasaya sürülen binlerce şişe sahte içki ele geçiren ekiplerin ölümlere sebep olan içkileri üreten bazı şüpheliler de yakalayıp gözaltına almıştı.

 95 bin şişe içki

İnsan sağlığına olumsuz etkisi sebebiyle, sahte içki konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul Polisi, 2018’de 21 bin 246 şişe sahte içki ele geçirdi.

Bu yılın ilk altı ayında ise 95 bin 267 şişe içki ele geçirilmesi dikkat çekiyor.

Emniyet yetkilileri yapılan çalışmalarda, sahte içki kaçakçılarının daha çok çöplerden toplanan şişeleri kullandığını ve yıkanan bu şişelere sahte içki doldurup kendi bastıkları bandrolleri yapıştırdıklarını tespit etti.

Bu şişelerin daha çok eğlence kulüpleri, otel ve barların bulunduğu bölgelerden kağıt toplayıcıları tarafından toplanıp şebeke üyelerine 50 kuruşa satıldığını ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
  1. İstanbul
  2. kaçak içki operasyonu
  3. metil alkol
  4. gözaltılar var

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