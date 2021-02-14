İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?

İstanbul’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil? Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte köy okullarının yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı nedeniyle, Tekirdağ ile Bursa'da 2 gün, Edirne ve Balıkesir'de 1 gün ertelendi. İstanbul Valiliğinden son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Peki İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?