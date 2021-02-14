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Eğitim İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?

İstanbul’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil? Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte köy okullarının yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı nedeniyle, Tekirdağ ile Bursa'da 2 gün, Edirne ve Balıkesir'de 1 gün ertelendi. İstanbul Valiliğinden son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Peki İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:45:00 - 2021-02-14 18:48:23
İstanbul’da yüz yüze eğitim tatil mi edildi? İstanbul’da yarın yüz yüze eğitim var mı?

İstanbul'da yüz yüze eğitime kar nedeniyle Çarşamba gününe kadar ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerliaya yaptığı açıklamada "Bütün eğitim kurumlarımızda çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitime ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

 

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