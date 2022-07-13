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Gündem İstanbul'da yürekler ağza geldi
Gündem

İstanbul'da yürekler ağza geldi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:03:00 -

Tuzla'da, bir fabrikanın bodrum katındaki deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde, kauçuk fabrikasının bodrum katında bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın havalandırma sistemine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadaki yangın hasara yol açtı.

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