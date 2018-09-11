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İstanbul'da yolcu uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

11 Eylül 2018 Salı 16:54
İstanbul'da yolcu uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul’da öğleden sonra şiddetli yağmur ve CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler meydana geldi. Uçaklar bir süre apronda kalkış için sıra beklerken, iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atarak yakıt kritiğine girdi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle özel bir havayolu şirketine ait Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, uçak teknik ekip tarafından bakıma alındı. Olay nedeniyle havayolu şirketinin İstanbul-Riyad seferi iptal edildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 16:54
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