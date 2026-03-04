  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul’da yoğun sis! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kayboldu

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve yüksek katlı binalar sisin içinde kaldı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin bazı noktalarında görüş mesafesini düşürdü. Bazı yüksek katlı binalar sis içinde kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.

