İstanbul’da yoğun sis! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kayboldu
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve yüksek katlı binalar sisin içinde kaldı.
