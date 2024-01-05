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Yerel İstanbul'da 'yoğun bakım' krizi!
Yerel

İstanbul'da 'yoğun bakım' krizi!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 10:59:00 -
İstanbul'da 'yoğun bakım' krizi!

İstanbul Tabip Odası, Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle vaka sayılarının arttığını ve İstanbul'daki birçok hastanede servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu bildirdi.

İstanbul Tabip Odası, Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle vaka sayılarının arttığını ve İstanbul'daki birçok hastanede servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu bildirdi.
İstanbul Tabip Odası, kentte son haftalarda Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını duyurdu.

Odanın açıklamasında "Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen bilgiler İstanbul’da birçok hastanede yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönünde. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" denildi.

Açıklamada, hastanelerdeki son durumun yarın (5 Ocak) düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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