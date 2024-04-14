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Yerel İstanbul'da vinç kazası: 1 ölü
Yerel

İstanbul'da vinç kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-04-14 16:58:00 -
İstanbul'da vinç kazası: 1 ölü

İstanbul, Ataşehir'de bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre İstanbul, Ataşehir'deki olay, saat 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Baraj Yolu Caddesi'ndeki inşaatta yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan mobil vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen mobil vinç havadan görüntülendi.

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