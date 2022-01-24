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Gündem İstanbul'da vatandaşlardan İBB'ye yoğun tepki
Gündem

İstanbul'da vatandaşlardan İBB'ye yoğun tepki

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Yolda kalan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 01:25:00 -

İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, bu durum sürücüler için çileye dönüştü.

Yetersiz tuzlama yapan İBB nedeniyle yollar kayak pistine döndü. Sürücüler çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak belediyeye tepkilerini dile getirdi.

"Hiç tuzlamamışlar"

Ümraniye - Şile Otobanı'nda yaşananları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Kamyonlar zor çıkıyor. Çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları" ifadelerini kullandı.

 

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