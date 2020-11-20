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Spor İstanbul'da vapurda spor dönemi
Spor

İstanbul'da vapurda spor dönemi

İBB Şehir Hatları AŞ ve İBB Spor İstanbul iş birliğinde "Vapurda Spor Projesi" hayata geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:15:51 -
İstanbul'da vapurda spor dönemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ ve İBB Spor İstanbul iş birliğinde "Vapurda Spor Projesi" hayata geçirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyor.

Etkinliğin ilerleyen günlerde farklı hatlarda da başlatılması hedefleniyor.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, etkinliği gerçekleştirmekteki öncelikli amaçlarının yolculara sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmak olduğunu belirterek, "Amacımız onlara evlerinde ya da işyerlerinde kısa zamanda yapabilecekleri kolay egzersizleri göstermek. Projeyi başlatmadan önce pilot uygulamalarla test ettik. Bu denemelerde yolcularımızın yüksek katılımı bizi cesaretlendirdi ve heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ise spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirip, toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sporu geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Dolayısıyla Şehir Hatları ile yaptığımız bu çalışma beni en çok heyecanlandıran etkinliklerimizden bir tanesi. Altmışı aşkın park, meydan ve bahçede, açık havada, eğitmenlerle sabah sporu desteği veriyoruz. Bunu çeşitlendirmek ve sayıyı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje, pazartesi günleri Beşiktaş-Kadıköy hattında 08.45-10.15, çarşamba günleri de Üsküdar-Eminönü hattında 09.00-11.05 saatleri arasındaki seferlerde uygulanmaya başladı.

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