  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in İBB’deki adamı Ali Kıdık THY’ye iftira atınca uçuş yasağı aldı İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı
Gündem İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

Sancaktepe merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli ile cezaevinde bulunan 4 zanlı tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin tamamının nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma hakkında bir açıklama yayımladı.

Teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda, uyuşturucu ticaretine iştirak ettiği belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

9 Ocak'ta Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında aranan diğer 4 şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ile cezaevindeki 4 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var
İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var

Gündem

İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var

Bahçelievler’de dev uyuşturucu fabrikasına baskın: Yarım milyonu aşkın hap ele geçirildi!
Bahçelievler’de dev uyuşturucu fabrikasına baskın: Yarım milyonu aşkın hap ele geçirildi!

Gündem

Bahçelievler’de dev uyuşturucu fabrikasına baskın: Yarım milyonu aşkın hap ele geçirildi!

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu
Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Gündem

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23