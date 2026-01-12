İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama
Sancaktepe merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli ile cezaevinde bulunan 4 zanlı tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin tamamının nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma hakkında bir açıklama yayımladı.
Teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda, uyuşturucu ticaretine iştirak ettiği belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
9 Ocak'ta Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında aranan diğer 4 şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ile cezaevindeki 4 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
