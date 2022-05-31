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Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 29 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 07:01:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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