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Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekipleri operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 07:28:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese şafak operasyonu yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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