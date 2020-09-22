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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:40:07 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe ve Ümraniye'de uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müracatta bulunan bir kişinin, şüpheli Adem B.'nin kendisini uyuşturucu madde satışında aracı olarak kullandığını belirtmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Adem B. Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanırken, bir adreste yapılan aramalarda 174 gram bonzai ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, şüpheli İrfan T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi sakladığı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen 6 bin 482 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


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