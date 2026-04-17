İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalarda yüklü miktarda hap ve katkı maddesi ele geçirildi.

İddiaya göre önceki gün Büyükçekmece ilçesinde içinde uyuşturucu bulunan bir otomobil narkotik polisi tarafından takibe alındı. Gece saatlerinde durdurulan araçtaki sürücü gözaltına alındı. Zamlının irtibatta olduğu depoya da baskın yapıldı. 1 adres ve 1 araca yönelik düzlenen operasyonda toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Adreste ve araçta yapılan aramalarda ise 3 milyon 70 bin sentetik ecza hap, 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu ve hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 zanlıdan biri çıkarılmadığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.