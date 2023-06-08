İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı belirtilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı belirtilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul polisi, teknik ve fiziki takibin ardından, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 8 kilo 960 gram uyuşturucu, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İLKHA)