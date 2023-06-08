  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Amerika'nın en büyük yatırım bankasından altın tahmini! Altın alacaklara kötü haber

Hem özel SMA hastanesi hem de özel SMA yerli ilaç geliyor

CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek.

Asgari ücrete ara zam ne kadar yapılacak? Konuşulan oran belli oldu!

Altın, dolar artarken Ramazan Kurtoğlu'ndan flaş çıkış: Kuzuların sessizliği oldu, bu tamir edilmezse yıkılır

İsveç, PKK’lı iadesine başlıyor

İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

Eski bakan 500 dolar vurgusu yapıyordu! Dolar fırlayınca asgari ücrette rakam değişti, işte son rakam...

Yüzyılın kabinesi sahaya indi

Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam! Depoları doldurmayan pişman olur
Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 14:58:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı belirtilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı belirtilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul polisi, teknik ve fiziki takibin ardından, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 8 kilo 960 gram uyuşturucu, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23