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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:47:25 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 5 sokak satıcısı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güngören, Sancaktepe, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Kartal ve Sultanbeyli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 13 bin 500 lira ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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