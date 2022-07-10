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Gündem İstanbul’da unutulmaz gece! Vatandaşların gözüne uyku girmedi... İşte çakan şimşek sayısı
Gündem

İstanbul’da unutulmaz gece! Vatandaşların gözüne uyku girmedi... İşte çakan şimşek sayısı

İstanbul'da olağanüstü bir gece yaşandı. Megakentin birçok ilçesinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken İstanbullular uyku yüzü görmedi. Havaform, dün gece çakan şimşek sayısını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 10:39:00 -
İstanbul’da unutulmaz gece! Vatandaşların gözüne uyku girmedi... İşte çakan şimşek sayısı

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk gününde şiddetli yağmur ve şimşekler nedeniyle olağanüstü bir gece yaşadı. İstanbul'un birçok bölgesinde çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Megakentteki bazı sakinlerin gece boyu peş peşe çakan şimşekler nedeniyle uykuları da kaçtı. Öte yandan, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı da tespit edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününün gecesinde İstanbul'da yağışlı hava etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler de geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı kentte yaşayanlar oldukça olağanüstü bir gece geçirdi. Bazı İstanbullular çakan şimşekler nedeniyle uyumakta zorlandı. İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

İşte çakan şimşek sayısı

Havaforum'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda megakenti aydınlatan şimşeklere dair bir "şimşek haritası"na da yer verildi.

 

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