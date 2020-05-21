  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula
için kalan
Aktüel

İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:19:59 -
İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Yenibosna E-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.


Toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma için üst geçitleri kullanması yoğunluğa neden oldu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar bazı metrobüslerin dolu gelmesiyle durakta beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş maske kuralına dikkat ederken sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı