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Yerel İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Yerel

İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Yeniakit Publisher
2023-04-22 17:54:00 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu!

İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle Anadolu Yakasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle Anadolu Yakasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

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