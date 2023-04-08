  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Aktüel İstanbul'da trafik kazası
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:04:00 -
İstanbul'da trafik kazası

İstanbul-Silivri'de kamyonetle çarpışan araçta yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeki 06 FY 7931 plakalı hafif ticari araç ile 34 DJ 6603 plakalı kamyonet çarpıştı.

Savrularak aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle devrilen araçtan çıkartılan biri kadın 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23