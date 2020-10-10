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Aktüel İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

- Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 01:49:08 -
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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