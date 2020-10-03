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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:01:54 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.


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