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İstanbul'da teknede yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
İstanbul'da teknede yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
  1. İstanbul
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