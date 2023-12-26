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Sosyal Medya İstanbul’da taksici ile müşteri arasında “beni almadın” kavgası kamerada: Trafikte ortalık birbirine girdi
Sosyal Medya

İstanbul’da taksici ile müşteri arasında “beni almadın” kavgası kamerada: Trafikte ortalık birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 11:43:00 -

Beşiktaş’ta bir taksi şoförü kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince tekmeli yumruklu kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek kendini savundu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi şoförü, iddiaya göre kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek kendini savundu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

“Seni almak zorunda mıyım”

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek müşterinin üstüne yürüdü. Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


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Yorumlar

oflu baba

NIYE ALMIYORSUN MUSTERININ SEKLINIMI BEGENMEDIN GERI ZEKALI TAKSICI INSANMI SECIYORSUN ARABANIN ONUNE TABELA AS NASIL BIR INSAN SEKLI ISTIYORSUN S.SIZ TAKSICI SIZIN BASINIZDAKI KARA CAHIL BASKANINIZ VARKEN SIZDEN NE KOY OLUR NE KASABA NEREDE HIRSIZ ARSIZ GASPCI TECAVUZCU VARSA TAKSICI OLMUS HALKI BEGENMIYORSUNUZ SIZE YUZ VERENLER UTANSIN TAKSICILER.
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