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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul’da suya indirim mi Son dakika İBB Meclis

Usulsüzlüklerin yapıldığı iddialarına rağmen mazbatasını alıp göreve başlayan CHP, İP ve terör örgütü siyasi uzantısı HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin ilk meclis toplantısında adeta bol keseden attı. İmamoğlu suda indirim konusunda mayıs ayını işaret etti. İmamoğlu’nun suda yapacağı indirimin YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilemesi durumunda seçim yatırımı olarak yorumlandı.

23 Nisan 2019 Salı 08:59
İstanbul’da suya indirim mi Son dakika İBB Meclis

Usulsüzlüklerin yapıldığı iddialarına rağmen mazbatasını alıp göreve başlayan CHP, İP ve terör örgütü siyasi uzantısı HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin ilk meclis toplantısında adeta bol keseden attı. İmamoğlu suda indirim konusunda mayıs ayını işaret etti. İmamoğlu’nun suda yapacağı indirimin YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilemesi durumunda seçim yatırımı olarak yorumlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su konusu ile ilgili konuştu."İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak" sorusuna İmamoğlu, “Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz. Bugün öğleden sonrada canlı bir şekilde Meclisimizi, izleyebilir vatandaşlarımız. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Burada niyet nedir anlaşılsın. Yeni bir dönem, şeffaflığın önde olduğu, siyasi kavramların, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağız" dedi. Öte yandan İmamoğlu hem resmi hem de dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:59
  1. İstanbul’da suya indirim mi
  2. Son dakika İBB Meclis
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