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Aktüel İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:59:46 -
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda 1'i kurusıkı 4 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan S.H'nin elebaşı olduğu bir suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler söz konusu ilçelerde, şüphelilerin hakimiyet kurmak için baskı yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için silahlı eylemler gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise gizli bölmelere yerleştirilen 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 mermi, bir miktar toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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