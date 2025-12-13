  • İSTANBUL
Yerel İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı
Yerel

İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmada, örgütsel faaliyetlere ilişkin delillerin ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "gasp", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına karışmış suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 23 Kasım'da Esentepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık'taki Başakşehir'de silahlı yaralama, 7 Aralık'ta Bakırköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık'ta Ümraniye'de araç kurşunlama, 11 Aralık'ta Beşiktaş'ta iş yeri kurşunlama, 12 Aralık'ta Kadıköy'de ikamet kurşunlama ve Üsküdar'da araçtan havaya ateş açılması suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi.

 

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ev, şahıs ve araçlara yönelik ateş edip kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

