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Yerel İstanbul’da sonunda bu da oldu! Kaldırımda böylesi daha önce görülmedi
Yerel

İstanbul’da sonunda bu da oldu! Kaldırımda böylesi daha önce görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-26 12:16:00 -

İstanbul'da yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan giden sürücünün aracının camındaki yazı gündem oldu.

İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen bir sürücü, çözümü kaldırımdan gitmekte buldu. Bu sırada kaldırımda bulunan yayalar sürücüye yol verirken, aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı dikkat çekti. Yaşanan o ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii'nde yaşandı.

İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, daha önce de birçok sürücü daha hızlı ilerlemek için kaldırımı tercih ediyordu.

Bir sürücü ise kaldırımı tercih eden sürücülerden farklı olarak vatandaşlara korna çalıp yol istedi.

Aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı da dikkat çekerken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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