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Gündem İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün akşam tüm hastaneleri pandemi hastanesi yapma planını hazırladı. İstanbul için bu hafta içerisinde sokağa çıkma yasağı gelebileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:57:00 -
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını giderek büyüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'a üs kurdu. Gelecek günlerin daha da kötü olması beklenirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, dün akşam tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmek üzere planlama yaptığı iddia edildi. Hastanelerdeki yataklarda koronavirüs hastaları için ayrılması gereken sayılar da belirlendi. İstanbul'da hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının gelebileceği belirtiliyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Türkiye'deki koronalıların yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta içinde “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı" açıklamasını yaparak herkesi uyarmıştı. Koca, uyarmakla da yenmemiş Bilim Kurulu toplantısını İstanbul'a alarak, 5 gün İstanbul'da çalışacağını duyurmuştu.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi. İstanbul’da koronanın yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi. Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.

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Yorumlar

Tekin Alp

Musebbibi .. Büyükşehir beldiye baskani
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Cashif

Eee olacağı buydu. Arsıza yüz verme tepene çıkar! Edepsize çok susma sabrını yorar! Cahile çok vefalı olma bir pula satar! Yordam bilmeyenle yola çıkma istikameti şaşar!
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