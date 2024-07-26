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Gündem İstanbul’da siyahi kadına ırkçı saldırı! “Ben Türk’üm köpek!”
Gündem

İstanbul’da siyahi kadına ırkçı saldırı! “Ben Türk’üm köpek!”

Yeniakit Publisher
2024-07-26 15:10:00 -

Türkiye’de ırkçıların saldırganlığı her geçen gün artarken, son olarak İstanbul’dan gelen görüntüler kan dondurdu.

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Başta CHP ve Zafer Partisi olmak üzere Atatürkçü çizgideki partilerin körüklediği ırkçılık korkutucu seviyelere yükselmeye başladı. Kayseri’de Suriyelilerin evlerinin kundaklandığı ve Antalya’da bir göçmenin bıçaklanarak öldürüldüğü olaylar halen hafızalarda tazeliğini korurken, son olarak İstanbul’dan inanılmaz görüntüler geldi.

Bugün Esenyurt - Avcılar minibüs hattında bir ırkçı, iki kuruş para kazanıp ailesine yardım göndermeye çalışan bir Afrikalı göçmene saldırdı.

Görüntülerde ırkçı kadının, “Sen kim köpeksin” diye bağırdığı, siyahi göçmenin ise bozuk Türkçesiyle, “Sen de köpek” diye karşılık verdiği duyuluyor. Bunun üstüne ırkçı kadın, “Sensin köpek, defol git” diyor, ardından sinkaflı küfürler etmeye başlıyor. Sonra fa fiziksel olarak kadına saldırmaya kalkışıyor.

Görüntülerin devamında ırkçının, “Ben Türk’üm, senin gibi değilim” demesi ise ayrıca dikkat çekti. Bu sözlerin üzerine minibüsteki diğer yolcular, “Irkçılık yapma, edepsizlik yapma” gibi sözlerle kadına tepki gösterdi.
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