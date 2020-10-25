İstanbul’da sis ne kadar sürecek? İstanbul’da sis neden oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler açıklandı. Vatandaşlar özellikle de İstanbul’da yaşayan vatandaşlar gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Göz gözü görmeyen sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da görüş mesafesinin çok düşmesiyle sıkıntı yaşadı.

İstanbul’da sis ne kadar sürecek?

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor." denildi.

Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı ile rüzgarla ilgili olarak, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Sis neden olur?