Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok
Yerel İstanbul’da sis etkili oldu! Manzara görenleri mest etti
Yerel

İstanbul’da sis etkili oldu! Manzara görenleri mest etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’da sis etkili oldu! Manzara görenleri mest etti

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Beşiktaş Ortaköy'de ise ortaya çıkan sis manzarası mest etti.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis özellikle Boğaz ve çevresinde etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Beşiktaş sahilde kimisi gezerken, kimisi ise manzarayı görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutları arasında kaybolurken, Ortaköy'de ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gündem

Gündem

Gündem

Kobi

