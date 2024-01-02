İstanbul’da “Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yola Çık” konvoyu düzenlendi

Maltepe Orhangazi Parkı’ndan başlayıp Söğütlüçeşme’de sona eren konvoya yüzlerce araç katıldı.

Şehit olan askerlerimiz ve Filistin için düzenlenen “Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yola Çık” konvoyuna İHH’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Saat 20.00’de Maltepe Orhangazi Parkı’nda bir araya gelen katılımcılar, Türkiye ve Filistin bayrağı bulunan araçlarıyla Söğütleşme’ye kadar konvoy düzenledi.

Konvoy kilometrelerce uzunluğa ulaştı

Katılımcılar, terörü ve apertheid rejimi işgalci İsrail’in saldırılarını korna çalarak protesto etti. Yüzlerce araçla Maltepe Orhangazi Parkı’ndan hareket eden konvoya güzergâh boyunca katılımlar devam etti.

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Yol üzerindeki vatandaşlar ve seyir halindeki sürücüler de konvoyu selamlayarak destek oldu.

Kilometrelerce uzunluğa ulaşan konvoy, Söğütlüçeşme’de sona erdi.