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İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları geriliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları gerileme yaşanıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:59
İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları geriliyor

İstanbul’da meyve ve sebze fiyatları dengeye oturuyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre 2019 Ağustos ayında erik yüzde 26,16’yla fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Bu ürünü yüzde 24,10’la sivri biber, yüzde 23,84’le kavun, yüzde 14,79’la soğan, yüzde 14,48’le karpuz ve yüzde 13,60’la yaş üzüm takip etti.

Sigara yüzde 27.27 zamlandı

Geçtiğimiz ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,27’yle uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu. Yabancı sigaraların fiyatında yüzde 20, konut ısınma bedelinde yüzde 15,98, otel konaklama ücretinde de yüzde 7,83 artış görüldü. 2019 Ağustos döneminde İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 73’ünün perakende fiyatı artarken, 34’ünün düştü. 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:59
  1. meyve ve sebze fiyatları
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi

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