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Gündem İstanbul'da şaşkına çeviren görüntüler! Yol ortasında çırılçıplak dolaştırdılar
Gündem

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntüler! Yol ortasında çırılçıplak dolaştırdılar

İstanbul Halkalı'da vatandaşlar şaşkına çeviren bir olaya tanık oldu. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak dolaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:34:00 -

İstanbul Halkalı'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

ATV muhabiri Özlem Aktay'ın haberine göre, kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu.

Çırılçıplak soydular

Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı. Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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