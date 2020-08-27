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Aktüel İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda, 8 bin 218 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:41:24 -
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 8 bin 218 şişe sahte parfüm ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bahçelievler ve Bağcılar'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 bin 218 şişe sahte parfüm ile etiket, şişe, kapak ve kutu gibi 30 bin 12 aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


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