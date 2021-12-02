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Yerel İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Tam 10 ton
Yerel

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Tam 10 ton

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonda, 10 ton sahte alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:44:00 - 2021-12-02 14:45:11
İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Tam 10 ton

Sahte alkoller, 2022 öncesi yeniden piyasaya çıktı...

81 ilde polis sıkı denetime geçerken, büyük baskınlardan birinin adresi de İstanbul oldu.

3 ilçede operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 5 milyon 500 bin lira

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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