  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da şafak operasyonu! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Gündem

İstanbul'da şafak operasyonu! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Yeniakit Publisher
2023-04-11 07:01:00 -
İstanbul'da şafak operasyonu! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

TOGG ve deprem kredisi vurgunu: 157 milyon 816 bin lira para vurgun yapan çete çöktü! Dikkat çeken operasyon
TOGG ve deprem kredisi vurgunu: 157 milyon 816 bin lira para vurgun yapan çete çöktü! Dikkat çeken operasyon

Yerel

TOGG ve deprem kredisi vurgunu: 157 milyon 816 bin lira para vurgun yapan çete çöktü! Dikkat çeken operasyon
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Yerel

İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'te kumarhane operasyonu
Gaziantep'te kumarhane operasyonu

Yerel

Gaziantep'te kumarhane operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23