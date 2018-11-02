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İstanbul’da perakende fiyatlar ekimde yüzde 3.47 arttı

İstanbul’da, ekim ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar ise yüzde 0,36 arttı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:08
İstanbul’da perakende fiyatlar ekimde yüzde 3.47 arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,31 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,70 yükseldi. İstanbul’da, ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3,47’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,36’lık artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 20,31, toptan fiyatlarda yüzde 26,96 yükseliş yaşandı.

Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13,74, ev eşyasında yüzde 10,42, gıdada yüzde 3,08, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, konutta yüzde 1,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54, diğer harcamalarda 0,16, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,09 artış gösterdi. Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,48, kimyevi maddelerde görüldü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:08
  1. İstanbul
  2. ito
  3. Perakende

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