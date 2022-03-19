İstanbul’da pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 21 Mart okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt geneli bazı illerde kar yağışı devam ediyor. 17 ve 18 Mart günü yoğun kar yağışı yaşanan illerde eğitime bir gün ara verildi. Kar tatili olan iller arasında İstanbul da vardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 17 ve 18 Mart’ta okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Kar tatilini yapan öğrenciler Pazartesi günü okul olup olmayacağını kar yağışının devam etmesiyle birlikte merak eder oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. 21 Mart’ta kar tatili olacak mı? İşte, kar tatili ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

21 Mart Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Pazartesi okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Birçok ilden yapılan açıklamada okulların 18 Mart Cuma günü kar tatili olduğu duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Pazartesi günü İstanbul’da kar yağışı var mı?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Hangi illerde okullar tatil?

18 Mart Cuma günü okul tatili olan iller şunlardı: İstanbul- Giresun, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Gümüşhane, Sakarya, Düzce, Bingöl, Kastamonu, Erzurum Tekirdağ, Bayburt, Konya