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Aktüel İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Güvenlik kamera görüntüsünde şüphelinin park halindeki araçlardan birini çalıştırıp uzaklaştığı anlar görülüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:46:25 -
İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen 4 otomobil hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, 21 Ağustos'ta şüphelilerden Gökhan Y'yi (36) Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 43 oto hırsızlığı, 5 dolandırıcılık, 5 resmi belgede sahtecilik, yağma ve 5 suç delillerini gizleme suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntüsünde şüphelinin park halindeki araçlardan birini çalıştırıp uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.




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