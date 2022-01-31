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Yerel İstanbul'da otomobil bariyere ok gibi saplandı
Yerel

İstanbul'da otomobil bariyere ok gibi saplandı

Maltepe’de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu bariyerlere ok gibi saplanan otomobil içerisinde sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 02:47:00 -
İstanbul'da otomobil bariyere ok gibi saplandı

Kaza, saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TA 6654 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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