  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul'da otobüse binen yolcu maskeyi indirdi ortalık karıştı! "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor"

İstanbul'da Fatih Kocamustafapaşa-Taksim arası sefer yapan otobüse binen bir yolcu, telefonla konuşmaya başladıktan sonra maskesini indirince diğer yolcuların tepkisini çekti. Maskeyi çenesine indiren yolcu diğer vatandaşlara dönüp "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" diyerek kendisini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:04:00 -

İstanbul Fatih'te otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirince diğer yolcuların tepkisini çekti. Çıkan tartışma üzerine "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" diyerek kendini savunan vatandaşa diğer yolcular "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

"Maskeyle konuşunca ses gitmiyor"

Olay, Fatih Kocamustafapaşa-Taksim arası sefer yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih'te otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirdi. Bunu gören diğer yolcular vatandaşa tepki göstererek maskesini gerektiği şekilde takmasını istedi. Maskesini çenesine indiren vatandaş ise "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" dedi. Bunun üzerine otobüste maske tartışması başladı. Tartışma üzerine telefonu kapatan ve maskeyi gerektiği gibi takan vatandaş diğer yolculara dönerek "Ben de maskeliyim" deyip kendini savundu. Diğer vatandaşlar ise "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" diyerek tepkilerini sürdürdü. Tartışmanın ardından şahıs Aksaray'da otobüsten indi.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı