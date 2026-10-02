İstanbul'da örnek sosyal belediyecilik modeli: Ekmek 10 TL, yemek 55 TL, 20 bin emekliye 250 milyon TL destek!

“Bi Ekmek” projesi kapsamında ekmek 10 TL’den komşularla buluşurken, Semt Lokantası’nda üç çeşit sıcak yemek 55 TL’den sunuluyor. Belediye ayrıca bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL destek sağlarken, 2019’dan bu yana ilçe esnafı üzerinden komşularına sağlanan sosyal desteğin toplam tutarının 1 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

“Bi Ekmek” ile ekmek 10 TL

Temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Bi Ekmek” projesi kapsamında ekmek, Bahçelievler’de 10 TL’den komşularla buluşturuluyor. Projeyle özellikle dar gelirli ailelerin günlük mutfak giderlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Üç çeşit sıcak yemek 55 TL

Bahçelievler Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve sıcak yemeğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu Semt Lokantası’nda üç çeşit yemek 55 TL’den sunuluyor. Böylece öğrencilerden emeklilere, çalışanlardan dar gelirli komşulara kadar geniş bir kesim uygun fiyatlı sıcak yemeğe ulaşabiliyor.

20 bin emekliye 250 milyon TL

Sosyal destek çalışmalarında emeklilere yönelik uygulamalar da önemli bir yer tutuyor. Belediye verilerine göre bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL destek sağlandı. İhtiyaç sahibi ailelere ise et desteği doğrudan evlerine ulaştırılıyor.

Komşulara 1 milyar TL sosyal destek

Belediyenin açıkladığı verilere göre 2019’dan bugüne yaşlılardan engellilere, ihtiyaç sahibi ailelerden dezavantajlı gruplara kadar geniş bir kesime yönelik sosyal destek çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilçe esnafı üzerinden komşulara sağlanan sosyal desteğin toplam tutarı 1 milyar TL’ye ulaştı.

Sosyal destek hayatın her alanında

Bahçelievler Belediyesi, “Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği” anlayışıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını yalnızca nakdi yardımlarla sınırlı tutmayarak; gıda, sıcak yemek, eğitim, emekli destekleri ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere farklı alanlarda sürdürüyor. Belediye, artan yaşam maliyetleri karşısında komşuların günlük bütçelerine doğrudan katkı sağlayan uygulamaları önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedefliyor.