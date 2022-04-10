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Yerel İstanbul'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Yerel

İstanbul'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda, başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 22:36:00 -
İstanbul'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Boğazköy’de ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, bir ceset görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, cesedin 48 yaşındaki Kadir Sütçü’ye ait olduğunu belirledi.

Başından silahla vurulduğu tespit edilen Sütçü’nün cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

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